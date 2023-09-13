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        Haberler Gündem Hava Durumu Eylül ayı da kurak geçecek! Yağmur tahminleri iç açmıyor, Eylül ayını neredeyse damla düşmeden tamamlayabiliriz!

        Öztel: Yağmur tahminleri iç açmıyor, Eylül ayını neredeyse damla düşmeden tamamlayabiliriz

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sonbahar mevsiminde kuraklıkların devam edeceğini kaleme aldı. Öztel, yazısında "Bundan sonraki günlerde İstanbul başta olmak üzere büyük merkezlerin su sorunu devam edecek görünüyor. Yağmur tahminleri iç açmıyor, Eylül ayını neredeyse damla düşmeden tamamlayabiliriz" ifadelerini kullandı

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 13.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:05
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        Eylül ayı da kurak geçecek
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        Türkiye’de hava son zamanların en sakin koşullarına doğru gidiyor. Rüzgarlı Marmara’da poyrazın şiddeti azalıyor, denizler daha sakin olacaktır. Bu hafta sonu gelirken sıcaklıklar da birkaç derece artınca (İstanbul 28°C, Ankara 20°C, İzmir 26°C, Antalya 32°C) yaz havası henüz yurdu terk etmemiş diyoruz. Gündüzler yaz gibi sıcak geçse de artık geceler (ve sabah erken saatler) serinledi. Yazlık giysiler ile günü çıkartırken biraz üşümeyi de göze almış oluyoruz.

        YAĞMUR TAHMİNLERİ İÇ AÇICI DEĞİL

        Libya, Yunanistan ve bir kısmı ile Türkiye’de Marmara bölgesi son 10 gün içinde aşırı kuvvetli hava olayları, büyük felaketler yaşadı. Akdeniz’de gelecek günler hava sakin, şiddetli yağışlar şimdilik sona ermiş görünüyor. Özellikle Libya’da (barajların yıkılması ile) tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı ve muhtemelen bir selde en yüksek kayıp gibi acı bir rekor da kırılmış oldu. Bundan sonraki günlerde İstanbul başta olmak üzere büyük merkezlerin su sorunu devam edecek görünüyor. Yağmur tahminleri iç açmıyor, Eylül ayını neredeyse damla düşmeden tamamlayabiliriz.

        16 Eylül Cumartesi öğlen saatleri Trakya, Bulgaristan üzerindeki kuvvetli yağışlı havadan yine bir parça etkilenebilir, Edirne-Lalapaşa-Kofçaz-Kırklareli arasında cumartesi kuvvetli yağışlı geçen 1-2 saatimiz olabilir. Bu yağışların henüz İstanbul’a sokulmasını beklemiyor, sonraki güncellemeleri takip ediyoruz.

        UMUTLAR EKİM AYINA KALACAK

        Yağmursuz geçen günler Ekim ayında da sürerse kaçınılmaz olarak “kaç günlük suyumuz kaldı?” soruları yeniden gün yüzüne çıkacaktır. Bugün sıkı bir su tasarrufu durumu iyileştirebilir. İstanbul günde hala en az 3.5 milyon metreküp su harcıyor.

        Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Konya, Sivas gibi merkezler farklı değil. Sadece bazı yaz sağanaklarının isabet ettiği bu büyük şehirlerde (çok hızlı yağışlar olduğu için toprakta pek etkisini göremeden) Eylül’ün ortasına geldik. Hava tahminlerinde yağmurlardan söz edebilmeyi sabırsızlıkla beklesek de yakın vade sadece güneşli havalarla geçecek görünüyor.

        16-17 Eylül’de Doğu Karadeniz bir miktar yağmur alır, bunlar da yurttaki Trakya ile birlikte tek yağışlar olabilir. Güncel hava tahminleri bu yönde ilerledikçe umutlar Ekim ayına kalacak görünüyor.

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        #istanbul kuraklık
        #haberler
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