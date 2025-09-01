Habertürk
Habertürk
        Eylül ayı kira artış oranı hesaplama 2025 | Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Eylül kira artış oranı için bekleyiş sürüyor. Ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bilindiği gibi kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 eylül kira artış oranı hesaplama tablosu...

        Giriş: 01.09.2025 - 21:03 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:03
        1

        Ev sahibi ve kiracılar tarafından dikkatle takip edilen eylül kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak son dakika verilerine çevrildi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ağustos ayında hatırlanacağı gibi 41.13 olarak belirlenmişti. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        EYLÜL 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

        Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül tarihinde netlik kazanacak.

        3

        2025 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Temmuz ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        4

        AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

        Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: % 41,13

        Kira zam bedeli: 4.113 TL

        Zamlı kira bedeli: 14.113 TL

        5

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        6

        İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

