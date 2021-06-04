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HaberlerSağlıkEylül'de maskeler çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesinden yanıt - Haberler
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Eylül'de maskeler çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın yanıt verdi

Maske zorunluluğu eylülde bitecek mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, toplumda aşılama oranının çok yüksek olması gerektiğini söyleyerek, "Taşıyıcı kişilerin muhakkak test sayıları ile takip edilmesi lazım. Eğer toplum aşı programını takip etmezse, umurunda olmazsa, 'Aşı olmasam da olur, bak hastalık gözükmüyor' diye boş vermişlik üzerine yaşamını kurarsa eylül ayında maskeleri çıkaramayız. Var olan program uygulandığı sürece koronavirüs pandemisiyle ilgili mücadelede başarı elde ederiz. Eylül- ekime doğru durumu tekrar değerlendiririz; ama hayalimizde bizim de o var" dedi

Eylül'de maskeler çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesinden yanıt - Haberler
Eylül'de maskeler çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesinden yanıt
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DHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kademeli normalleşme sürecinde en riskli yerlerin kapalı mekanlar olduğunu söyledi.

Akın, kapalı mekan yöneticilerinin, müşterilerini mutlaka aşıya teşvik etmeleri gerektiğini belirtti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Toplumsal bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir" açıklamasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Akın, "Toplumda aşılama oranı çok yüksek olması lazım. Taşıyıcı kişilerin muhakkak test sayıları ile takip edilmesi lazım. Eğer toplum aşı programını takip etmezse, umurunda olmazsa, 'Aşı olmasam da olur, bak hastalık gözükmüyor' diye boş vermişlik üzerine yaşamını kurarsa eylül ayında maskeleri çıkaramayız. Var olan program uygulandığı sürece koronavirüs pandemisiyle ilgili mücadelede başarı elde ederiz. Eylül- ekime doğru durumu tekrar değerlendiririz; ama hayalimizde bizim de o var. Toplumda muhakkak hem kurallara uyması hem de aşı sırası geldiğinde ivedilikle aşısını olması lazım ki bunlar gerçekleşsin" diye konuştu.

'KAPALI MEKANLARIN AÇILMASINI GECİKTİREBİLİRDİK'

Prof. Dr. Akın, kademeli normalleşme sürecinde en riskli yerlerin kapalı mekanlar olduğunu söyledi. Akın, "Eğer enfekte kişiler giriyorsa ki giriyor; kapalı mekanlarda ne kadar uzun süre kalırsanız o enfekte kişinin kapalı mekandaki havaya saldığı ya da verdiği virüs miktarı artıyor. Kapalı mekanlar da açılabilir; ama muhakkak kapalı mekanları kullanan kişiler hem kısa süre orada kalmaları hem de mesafelere dikkat etmeleri lazım. Olabildiği kadar havalandırmanın iyi olması lazım. Bu yüzden de kapalı mekanların açılmasını belki geciktirebilirdik. Ben özellikle spor salonlarına çok takılmış durumdayım. Spor salonlarında o egzersiz yapan kişiler maskelerini çıkarıyorlar; ama egzersiz yaparken nefes alma-verme sayısı ve derinliği artıyor. Daha fazla mikrop verme şansınız var. Mesafeler de kontrol edilmezse spor merkezlerinden çok vaka görülebilir. Biz bunu ocak-şubat ayında gördük. Spor merkezleri açıktı. Oralardan çok fazla hastanemize vaka geldiğini biliyorum. O yüzden ya bu spor merkezlerine gitmemek lazım ya da tenhalığını sağlayacak mekanizmalara ihtiyacımız var" dedi.

'AŞIYA TEŞVİK ETMELERİ LAZIM'

Kapalı mekan yöneticilerinden 2 şey beklediğini söyleyen Akın, "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yazılan kurallara çok sıkı sıkıya uymaları lazım. Ayrıca muhakkak gelenleri aşıya da teşvik etmeleri lazım. Eğer aşılı kişiler spor merkezlerine geliyorsa daha güvende olurlar. 'Şu anda benim sektörüm, dükkanım kapalı, ekonomik olarak sıkıntı çekiyorum' diyenler haklılar; ama bir yandan da bu sektörün yaşaması için onların da üzerine düşen görev, bu sektörden hizmet ya da mal alanların aşı olmalarını teşvik edecek işler yapması lazım. Esnaf ve sanatkarlar, düğün salonu sahipleri gibi bunlar 'Benim sektörüm açılsın' demesinler; onlara gelenlere ya da kendi var oldukları çevrelerde aşıyı muhakkak teşvik etmeleri lazım. Yoksa toplumdaki vaka sayısı arttığı zaman ilk yapılan şey, kapalı mekanlardaki aktiviteleri durdurmak oluyor. O yüzden 'Lütfen herkes aşı olsun' diye bu konuda aşı çalışmalarına destek versinler. Bulundukları yerde 'Aşı olmadan girerseniz riskiniz var' gibi yazılar yazabilirler. Çevrelerine aşı olmalarını söyleyebilirler. Salonlarına ya da kapalı mekanlarına ‘Lütfen aşı olun’ gibi yazılar asarak aşıya da teşvik etmeleri lazım" diye konuştu.

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