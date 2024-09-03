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        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül kira artış oranı belli oldu! 2024 Eylül tavan kira artış oranı ne oldu, kiraya yüzde kaç zam yapılabilir?

        2024 Eylül kira artış oranı belli oldu! Eylül ayında kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir?

        Eylül ayında kontratını yenileyecek kiracıların merakla beklediği rakamlar açıklandı. TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve yıllık bazda TÜFE artış oranı belirlendi. Peki, 2024 Eylül kira artış oranı ne oldu, TÜFE yıllık bazda ne kadar arttı, kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:16
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        TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 12 aylık TÜFE belirlendi. Bu kapsamda, milyonlarca kiracının merakla beklediği Eylül kira artış tavan oranı da netleşti. Peki, 2024 Eylül kira artış oranı ne oldu, TÜFE yıllık bazda ne kadar arttı? İşte, detaylar...

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        2024 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

        TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.

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        2024 EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        Ağustos ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 64,91 olarak ortaya çıktı.

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        2024 TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

        TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşmişti; dolayısıyla Ağustos ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olmuştu.

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