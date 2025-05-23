Eylül Tumbar - Enes Koçak çiftinden çalışmama kararı Eylül Tumbar, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Enes Koçak ile Etiler'de görüntülendi. Bu yaz Bodrum'da tatil yapacaklarını söyleyen çift; "Bu yaz çalışmama kararı aldık" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 23.05.2025 - 08:09 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:09 facebook

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