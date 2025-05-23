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        Haberler Magazin Eylül Tumbar - Enes Koçak çiftinden çalışmama kararı - Magazin haberleri

        Eylül Tumbar - Enes Koçak çiftinden çalışmama kararı

        Eylül Tumbar, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Enes Koçak ile Etiler'de görüntülendi. Bu yaz Bodrum'da tatil yapacaklarını söyleyen çift; "Bu yaz çalışmama kararı aldık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:09 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:09
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eylül Tumbar, sevgilisi Enes Koçak ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

        Birlikte alışveriş turuna çıkan çift, tatil yapmak için Bodrum'a gideceklerini söyledi. Çift; "Bodruma tatile gitmeyi düşünüyoruz bu yaz çalışmama kararı aldık,birlikteliğimizde çok güzel gidiyor" dedi.

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        #Eylül Tumbar
        #Enes Koçak
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