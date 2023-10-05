Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.346,48 %0,16
        DOLAR 27,5562 %-0,04
        EURO 29,0765 %0,26
        ALTIN 1.615,54 %0,13
        FAİZ 23,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,76 %0,70
        BITCOIN 27.720,00 %0,22
        GBP/TRY 33,5086 %0,05
        EUR/USD 1,0521 %0,16
        BRENT 84,53 %-1,49
        ÇEYREK ALTIN 2.641,35 %0,12
        Haberler Ekonomi Emlak Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı - Emlak Haberleri

        Eylülde gayrimenkul satışları düştü

        Eylülde gayrimenkul satışları, 312 bin 339 gayrimenkul satışının yapıldığı ağustosa göre yaklaşık yüzde 10 azaldı. Konut satışları geçen ayki 119 bin 547 satışa göre yaklaşık yüzde 16, arsa satışları geçen ayki 55 bin 570 satışa göre yüzde 11, tarla satışları geçen ayki 101 bin 104 satışa göre yüzde 5, iş yeri satışları ise geçen ayki 11 bin 758 satışa göre yüzde 6 düşüş gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkulde sonbahar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülke genelinde eylülde 280 bin 58 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Eylülde gayrimenkul satışları, 312 bin 339 gayrimenkul satışının yapıldığı ağustosa göre yaklaşık yüzde 10 azaldı.

        Bu satış işlemlerinden 4 milyar 808 milyon 937 bin 276 lira tapu harcı geliri sağlandı.

        Eylüldeki 280 bin 58 gayrimenkul satışının 100 bin 839'unu konut, 49 bin 418'ini arsa, 95 bin 513'ünü tarla, 11 bin 41'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

        Bu gayrimenkullerin içerisinde yer alan konut satışları geçen ayki 119 bin 547 satışa göre yaklaşık yüzde 16, arsa satışları geçen ayki 55 bin 570 satışa göre yüzde 11, tarla satışları geçen ayki 101 bin 104 satışa göre yüzde 5, iş yeri satışları ise geçen ayki 11 bin 758 satışa göre yüzde 6 düşüş gösterdi.

        EN ÇOK GAYRİMENKUL İSTANBUL'DA SATILDI

        Eylülde en çok gayrimenkul satışı 26 bin 627 ile İstanbul'da yapıldı.

        İstanbul'u 16 bin 59 satışla Ankara, 12 bin 54'le İzmir, 10 bin 200'le Konya, 9 bin 898'le Bursa, 8 bin 772'yle Antalya, 7 bin 803'le Tekirdağ, 7 bin 103'le Balıkesir, 7 bin 92'yle Gaziantep ve 6 bin 83'le Kocaeli takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı