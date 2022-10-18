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Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hükümet kanadından gelen son açıklamalar sonrası EYT bekleyenler, bir kez daha EYT konusunda araştırmalara başladı. İşte, binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son gelişmeler...

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  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT'ye dair son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu yasanın ne zaman çıkacağını merak eden milyonlarca vatandaşımız için gündemdeki son bilgileri bir araya getirdik. İşte, 18 Ekim 2022 itibariyle EYT ile ilgili son durum...
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti tarihinin en yüksek artışıyla artırdık, şimdi aralıkta da artış yapacağız. Emeklilikte farklılaşmayı da sosyal devlet anlayışıyla, EYT ile çözeceğiz taşeronun kadroya alımıyla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT'DE ASGARİ ÜCRET DETAYI: İLK MAAŞLAR ŞUBAT'TA!

    Ekim ayı itibarıyla başlayacak bütçe görüşmelerinin Aralık ayında belli olması beklenirken asgari ücret zam görüşmeleri de başlayacak. 2023 Asgari ücret zammı için Ocak ayı işaret edilirken EYT'lilerin Şubat ayında ilk maaşları alması bekleniyor.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    "EYT SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT son durum hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” idadelerini kullandı.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    BAKAN NEBATİ'DEN EYT SON DURUM AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?

    2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyor.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme bir aksaklık olmazsa Aralık veya Ocak ayında TBMM'ye gelecek.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT ARALIK AYI GİBİ GÜNDEME GELİR!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" açıklamasında bulundu.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ

    4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı.

    Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor.

    8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

    Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekklilk yolunun açılması bekleniyor.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. 

    Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT'DE YENİ FORMÜL!

    Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödemelerini tamamlayan binlerce emekli, yaş koşulunun kaldırılmasını talep ediyor.

    Yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla birlikte 5400 prim günü olan Bağ-Kur'lular ve 3600 prim gününe sahip olan SSK'lılar erkek ise, 55 yaşında kadınsa 50 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    KESİNTİLİ EMEKLİLİK MODELİ UYGULANACAK MI?

    Bazı Avrupa ülkelerinde, emeklilik yaşında kalan süre kadar maaştan kesinti yapılarak 'kesintili emeklilik' modeli uygulandı. Fakat Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hollanda ve Almanya modellerinin uygulanmayacağını duyurdu.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.
  • Gözler hükümete çevrildi! EYT çıkıyor mu, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT bu yıl çıkar mı? EYT yasası kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?

    EYT DÜZENLEMESİNE KAÇ AYDA BAŞVURULACAK?

    Yasa çıktığında 3 - 5 aydan az bir süre konulmaz. Meclis'te muhalefet partilerinin vermiş olduğu öneriler var. Buralardaki tekliflerde genel olarak 3 aylık başvuru süresi verilmesi şeklinde...

    1999 öncesideki yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi. Ne zaman? EYT yasası çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde  emeklilik başvurusunda bulunan çalışanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu koşulu yerine getiremeyenler bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.

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