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EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

Yeni yılın 3. ayının ilk günleri ile gözler EYT maaşlarına çevrilmişti. 2,5 milyondan fazla EYT'li vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve gün itibariye yasalaşmasının ardından en çok araştırılan; EYT ilk maaş ne zaman ödenecek sorusunun cevabını bir araya getirdik! İşte, detaylar...

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  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    Yurt genelinde binlerce EYT vatandaşımızı yakından ilgilendiren "İlk EYT maaşı ne zaman ödenecek?" sorusu bir kez daha gündem olmuş durumda. 3 Mart tarihli Resmi Gazete'de yasalaştığı açıklanan EYT'ye dair vatandaşlarımız için tüm gelişmeleri derledik. İşte, ayrıntılar...
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    EYT YASALAŞTI!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    ON GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARTILDI

    Kanuna göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge uyarınca, 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmesi için emekli olduktan sonra ayni işyerinde işe başlamak için tanınan on günlük süre 30 güne çıkartıldı. 
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    Buna göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmak isteyen EYT’lilerin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde yeniden çalışmaya başlaması halinde sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim uygulanacak. Beş puanlık prim indirimi, işçi işten ayrılıncaya kadar devam edecek. Başka işyerinde çalışan emekli EYT’liler için prim indirimi yapılmayacak.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    BAKAN BİLGİN EYT İLK MAAŞ TARİHİNİ AÇIKLADI!

    EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." ifadelerini kullandı.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisann gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ 
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş Mart'ta mı, Nisan'da mı yatacak?

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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