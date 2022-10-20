Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

Eroğlu'nun açıklamasına göre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ancak prim gün sayısını tamamlayamayanlar günlerini tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.