EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum gelişmeleri erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş tarafından sıkça takip ediliyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana düzenlenen mitinglerde mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya dair net bir açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" mesajı verdi...

"EYT MİLLETİN ZARARINA"

Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.

BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE EYT DESTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

“Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Çelik, “Herhangi bir noktada belli bir kesimi rahatlatmak için aşırı popülist bir uygulamaya gidildiği zaman toplumun tamamına zarar verildiği, aynı zamanda da o kesimdeki kardeşlerimizin çocuklarının geleceğine de zarar verildiği, Türkiye’nin geçmişinde çok yaşanmış bir şey. Şöyle bir şey yapılıyor, sanki biz bu EYT’li denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. AK Parti bir tarafta, bu şekilde söylenen vatandaşlarımız karşı karşıya gibisinden. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki söylediklerini dinliyoruz, tabii ki sorunlarına duyarlıyız ama netice itibariyle bahsedilen tedbirleri almanın, ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibariyle bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Şunun kesinlikle bilinmesi gerekir, bugün bazı partilerden açıklama yapılıyor. Onlar Türkiye’yi yönetme sorumluluğu altında değildir. Bu denklemleri görseler, bu elimizdeki tabloyu görseler, aynı yaklaşım içinde olacaklardır” diye konuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında, "Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Selçuk, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacak. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048'de sağlanacak. 2048 yılına kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyor. Şu anda 52,7 ortalama emeklilik yaşımız var. EYT olan kesimin yaklaşık yarısı şu anda 657 kapsamında."

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.