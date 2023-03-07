EYT emekli bayram ikramiyesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından gündeme geldi. 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999’dan öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT yasası ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanındı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. İşte, 2023 EYT emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi detayları...