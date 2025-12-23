Eyüp Aydın Galatasaray'a geri dönüyor!

Eylül ayında 100 bin Euro kiralama bedeliyle Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın Galatasaray'a geri dönebilir...

Samsunspor 21 yaşındaki orta sahanın bonservisini almayı düşünüyor.

Başakşehir maçında ıslıklanan genç futbolcu ise bu durumdan dolayı son derece üzgün.

GELECEĞİ BERKAN KUTLU'YA BAĞLI

Eyüp Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği ise Berkan Kutlu'nun durumuna bağlı...

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Berkan daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmayı düşünüyor.

27 yaşındaki oyuncuya yurt içi ve dışından teklif var ancak Galatasaray bonservis bedeli almadan Berkan'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.

Berkan'ın ayrılması halinde Eyüp Aydın'ın da Galatasaray'a dönme ihtimali bulunuyor...