        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eyüp Aydın Galatasaray'a geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Eyüp Aydın Galatasaray'a geri dönüyor!

        Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın'ın sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali bulunuyor

        Giriş: 23.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:17
        G.Saray'a geri dönüyor
        Eylül ayında 100 bin Euro kiralama bedeliyle Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın Galatasaray'a geri dönebilir...

        Samsunspor 21 yaşındaki orta sahanın bonservisini almayı düşünüyor.

        SAMSUN'DA MUTLU DEĞİL

        Başakşehir maçında ıslıklanan genç futbolcu ise bu durumdan dolayı son derece üzgün.

        Protestolar sonrasında duygularına hakim olamayan Eyüp'ün Samsun'dan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

        GELECEĞİ BERKAN KUTLU'YA BAĞLI

        Eyüp Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği ise Berkan Kutlu'nun durumuna bağlı...

        Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Berkan daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmayı düşünüyor.

        27 yaşındaki oyuncuya yurt içi ve dışından teklif var ancak Galatasaray bonservis bedeli almadan Berkan'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.

        Berkan'ın ayrılması halinde Eyüp Aydın'ın da Galatasaray'a dönme ihtimali bulunuyor...

