        Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Eyüpspor galibiyetle tanıştı)

        Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 21:00 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:00
        Eyüpspor galibiyetle tanıştı!
        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Svit Seslar ve 68'de Prince Ampem kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan (p) geldi.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor ligde ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.

        Ligin 4. haftasında Eyüpspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

