        Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bekleyiş sürerken, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Ligin tek namağlup takımı unvanına sahip sarı-lacivertliler; 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik sonucu 36 puan alarak haftaya 2. sırada girdi. Peki, "Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 22:04 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1'lik skorla kazanmıştı. İlk yarının son hafta maçında Fenerbahçe'de milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

        2

        EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cumartesi saat 17:00'de oynanacak.

        3

        EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

        Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

        ikas Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

        5

        İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek.

        Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la 2 mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

        Geçen sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

