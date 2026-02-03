Eyüpspor, Ismaila Manga, Diabel Ndoye ve Abdou Khadre Sy'yi transfer etti
Eyüpspor, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosunu üç Senegalli futbolcuyla güçlendirdi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Ismaila Manga, Diabel Ndoye ve Abdou Khadre Sy ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Giriş: 03.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:00
Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcular Ismaila Manga, Diabel Ndoye ve Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Manga, Senegal ekiplerinden Essamaye'den transfer edilirken, Ndoye ve Sy ise, bir başka Senegal kulübü Academie Foot Salam'dan transfer edildi.
