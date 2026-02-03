Eyüpspor, Ismaila Manga, Diabel Ndoye ve Abdou Khadre Sy'yi transfer etti Eyüpspor, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosunu üç Senegalli futbolcuyla güçlendirdi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Ismaila Manga, Diabel Ndoye ve Abdou Khadre Sy ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:00

