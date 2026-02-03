Eyüpspor, Ismaila Manga ve Diabel Ndoye'yi transfer etti
Eyüpspor, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosunu iki Senegalli futbolcuyla güçlendirdi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Ismaila Manga ve Diabel Ndoye ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Giriş: 03.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:21
Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcular Ismaila Manga ve Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Manga, Senegal ekiplerinden Essamaye'den transfer edilirken, Ndoye ise, bir başka Senegal kulübü Academie Foot Salam'dan transfer edildi.
