Eyüpspor, Ismaila Manga ve Diabel Ndoye'yi transfer etti Eyüpspor, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosunu iki Senegalli futbolcuyla güçlendirdi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Ismaila Manga ve Diabel Ndoye ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Giriş: 03.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:21

