Eyüpsultan'da düğün salonunda patlayıcı madde paniği

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.

DHA'nın haberine göre; salonda meydana gelen patlamanın ardından büyük korku yaşanırken, şüpheliler çevreye silahla ateş açarak motosikletle kaçtı.

DÜĞÜNE KATILANLAR PANİK YAŞADI Patlamanın ardından iki katlı düğün salonunun üst katında düğüne katılanlar panikle salonu terk etti. Patlamanın salonun boş olan katında gerçekleşmesi nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. REKLAM