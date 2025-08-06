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        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

        Eyüpsultan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 03:56 Güncelleme: 06.08.2025 - 03:56
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        Eyüpsultan'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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        Kaza, saat 01.15 sıralarında Kemerburgaz Göktürk yolunda meydana geldi.

        İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden otomobil ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından otomobil bariyerleri aşarak yoldan çıkarken, sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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