Eyüpsultan'daki özel bir lisede, okulun eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan (74) son yolculuğuna uğurlandı.

ÖĞRENCİLERİ KATILDI

Müftü Eren, "Bu menfur durumu tekraren, birilerini 'göçmen' suretiyle ifade edip başka birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek de hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek, mümin ve muvahhit olarak şiarımızdır." ifadelerini kullandı.

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Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel lisede dün yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a odasında silahla ateş etmişti.