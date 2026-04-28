Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Eyüpsultan'da mühimmat bulundu

        Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

        İstanbul Eyüpsultan'da, kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. Mühimmat, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 22:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olay, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri tarafından toprak altına gömülü mühimmat bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat muhafaza altına alındı.

        "BELKİ DE FACİA ÖNLENDİ"

        Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Çetin Uzun, "Doğalgaz çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışmalar yapılırken ekipteki arkadaşlar bir metal cisme rastladılar. Bundan şüphelendiler. Patlayıcı bir şey olduğundan şüphelendiler. Emniyet güçlerine haber verdiler. Ekipler kısa sürede geldiler. Kısa bir süre sonra çok uzun yıllardan kalma bir havan mermisine benzer patlayıcı bulundu. Yaklaşık 100 yıl öncesine ait olduğunu söyleniliyordu. Götürdüler. Belki de bir facia önlendi" dedi.

        *Haberin görseli DHA'ya aittir.

