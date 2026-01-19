Habertürk
        Haberler Bilgi Eyvah Eyvah 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 2 ne zaman çekildi?

        Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ve oyuncuları

        Eyvah Eyvah 2 filmi, 19 Ocak Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Filmin çekimleri Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde gerçekleşti. Peki, Eyvah Eyvah 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ve oyuncuları...

        1

        Eyvah Eyvah 2 filmi, bu akşam Show TV'de izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak'ın paylaştığı film, 2011 yılında vizyona girdi. Eyvah Eyvah 2 gösterime girdiği dönemde en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi. Peki, "Eyvah Eyvah 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 2 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.

        Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

        3

        EYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Demet Akbağ

        Ata Demirer

        Özge Borak

        Salih Kalyon

        Alican Yücesoy

        Tanju Tuncel

        Ayşe Nil Şamlıoğlu

        Meray Ülgen

        Selçuk Uluergüven

        Tarık Ünlüoğlu

        Şener Kökkaya

        Bican Günalan

        Teoman Kumbaracıbaşı

        Murat Serezli

        Şehsuvar Aktaş

        Hande Dane

        Caner Alkaya

        Okan Çabalar

        Rafi Emeksiz

        Kahraman Sivri

        Özkan Çınarlı

        Neslihan Aka

        Hamdi Alp

        4

        EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Eyvah Eyvah 2 filminin çekimlerinin Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde çekildiği biliniyor.

