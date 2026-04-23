        Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çekildi?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Yıllar önce vizyona girerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eyvah Eyvah 3, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle hafızalarda iz bırakmıştı. Eğlenceli sahneleri ve duygusal anlatımıyla dikkat çeken film, bugün Show TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serinin üçüncü halkası olan yapımın konusu, karakterleri ve oyuncu kadrosu ise filmi kaçırmak istemeyenler tarafından yeniden mercek altına alınmış durumda. Peki Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çekildi? Ayrıntılar haberimizde.

        EYVAH EYVAH 3 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Eyvah Eyvah 3, 2013 yılında çekildi.

        Film, çekimlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ocak 2014’te vizyona girdi.

        Ayrıca çekimler ağırlıklı olarak Çanakkale’nin Geyikli beldesi ve Bozcaada’da gerçekleştirildi.

        EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

        Geyikli’de yaşayan klarnetçi Hüseyin Badem, büyük aşkı Müjgan’la evlendikten sonra geçim derdiyle daha fazla mücadele etmeye başlar. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bulduğu her işte çalışan Hüseyin, geceleri ise bölgenin arka planda kalan pavyonlarında sahne alarak kazancını artırmaya çalışır. Öte yandan en yakın dostu ve ablası Firuzan, İstanbul’da kariyerine devam etmekte ve her geçen gün daha da tanınan bir isim haline gelmektedir. Hüseyin için Firuzan artık çoğu zaman yalnızca televizyonda izleyebildiği, özlemle andığı bir hatıraya dönüşmüştür. Farklı şehirlerde, farklı hayatlar süren bu insanların yolları ise farkında olmasalar da kaderin sürprizleriyle yeniden kesişmek üzeredir.

        EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

        Ata Demirer – Hüseyin Badem

        Demet Akbağ – Firuzan

        Özge Borak – Müjgan Badem

        Serra Yılmaz – Mercedes Melahat

        Salih Kalyon – Halil

        Tarık Ünlüoğlu – Edremit

        Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

        Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail

        Beyti Engin – KasapMeray Ülgen – Ali Rıza

        Selahattin Taşdöğen – Eczacı

        Onur Atilla – Midyeci

        Cengiz Bozkurt

        Şehsuvar Aktaş

        Şener Kökkaya

        Tanju Tuncel

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
