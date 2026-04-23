Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çekildi?
Yıllar önce sinema ekranlarında izleyiciyle buluşan Eyvah Eyvah 3, hem oyuncu kadrosu hem de senaryosuyla izleyicileri kendine hayran bırakmıştı. Bugün Show TV'de ekranlara gelecek olan başarılı serinin üçüncü filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çekildi? Ayrıntılar haberimizde.
Yıllar önce vizyona girerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eyvah Eyvah 3, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle hafızalarda iz bırakmıştı. Eğlenceli sahneleri ve duygusal anlatımıyla dikkat çeken film, bugün Show TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Serinin üçüncü halkası olan yapımın konusu, karakterleri ve oyuncu kadrosu ise filmi kaçırmak istemeyenler tarafından yeniden mercek altına alınmış durumda. Peki Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çekildi? Ayrıntılar haberimizde.
EYVAH EYVAH 3 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah 3, 2013 yılında çekildi.
Film, çekimlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ocak 2014’te vizyona girdi.
Ayrıca çekimler ağırlıklı olarak Çanakkale’nin Geyikli beldesi ve Bozcaada’da gerçekleştirildi.
EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?
Geyikli’de yaşayan klarnetçi Hüseyin Badem, büyük aşkı Müjgan’la evlendikten sonra geçim derdiyle daha fazla mücadele etmeye başlar. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bulduğu her işte çalışan Hüseyin, geceleri ise bölgenin arka planda kalan pavyonlarında sahne alarak kazancını artırmaya çalışır. Öte yandan en yakın dostu ve ablası Firuzan, İstanbul’da kariyerine devam etmekte ve her geçen gün daha da tanınan bir isim haline gelmektedir. Hüseyin için Firuzan artık çoğu zaman yalnızca televizyonda izleyebildiği, özlemle andığı bir hatıraya dönüşmüştür. Farklı şehirlerde, farklı hayatlar süren bu insanların yolları ise farkında olmasalar da kaderin sürprizleriyle yeniden kesişmek üzeredir.
EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan Badem
Serra Yılmaz – Mercedes Melahat
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail
Beyti Engin – KasapMeray Ülgen – Ali Rıza
Selahattin Taşdöğen – Eczacı
Onur Atilla – Midyeci
Cengiz Bozkurt
Şehsuvar Aktaş
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel