Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çekildi?

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Geyikli’de yaşayan klarnetçi Hüseyin Badem, büyük aşkı Müjgan’la evlendikten sonra geçim derdiyle daha fazla mücadele etmeye başlar. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bulduğu her işte çalışan Hüseyin, geceleri ise bölgenin arka planda kalan pavyonlarında sahne alarak kazancını artırmaya çalışır. Öte yandan en yakın dostu ve ablası Firuzan, İstanbul’da kariyerine devam etmekte ve her geçen gün daha da tanınan bir isim haline gelmektedir. Hüseyin için Firuzan artık çoğu zaman yalnızca televizyonda izleyebildiği, özlemle andığı bir hatıraya dönüşmüştür. Farklı şehirlerde, farklı hayatlar süren bu insanların yolları ise farkında olmasalar da kaderin sürprizleriyle yeniden kesişmek üzeredir.