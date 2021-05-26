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Ezan duasının fazileti nedir? Ezan duası Arapça ve Türkçe okunuşu anlamı

Ezan duası ezan işitildiği zaman okunması gereken dualardan biridir. Ezan duasının Arapça şeklini ezberlemek ve aynı zamanda Türkçe anlamını da öğrenmek isteyenler için ezan duası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Ezan duasının fazileti nedir? Ezan duası Arapça ve Türkçe okunuşu anlamı

EZAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Arapça okunuşu: "Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, ved-dereceter-refîate. veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Türkçe anlamı: "Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin"

EZAN DUASININ FAZİLETİ

Ezan duasının hikmeti, pek çok alime göre güzellik ve ihsandır. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed yanında gelen kimselere bu duanın ezandan sonra okunmasının çok hayırlı olacağını söylemiştir.

Kim ki bu duayı okursa, ona şefaat edeceğini, Allah'ın kendisini seveceğini dile getirmiştir. Ezan duası okunduktan sonra kişinin rahatlamasına, üstündeki yüklerin kalkmasına haizdir. Allah'ın izniyle bu duayı okuyanların üzerine Allah'ın rahmeti yağacaktır.

- Allah'ın rahmetine nail olunur.

- Şeytanın hilelerinden korunmak için bu dua bir kalkan gibidir. Hulasa şeytanın, duayı okuyan Müslümandan uzak durduğu söylenir.

- Kişi bu dua ile Allah'a şükür eder. Allah'ın gazabından yine Allah'a sığınır.

- Bu duanın okunması demek, ihsan ve şeref edinmektir. Okunan duanın fazileti güzelliktir, nur ve berekettir. Kim ki duayı okuyarak camiye gider ve namazını kılarsa, Allah'ın katında daha hayırlı kişi olur.

- Ezan duası kötülükten, haramdan korunmak için okunan duadır. Dua okunduğunda melekler insana daha çok yaklaşırlar.

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