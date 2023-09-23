Ezgi 9 yaşındaydı! Okuldan geldi! Evde bir anda bayıldı! Düzce'de, evde aniden bayılan ve beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, Yığılca ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.09.2023 - 08:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:50 facebook

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