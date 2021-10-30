Yeni dizisi hakkında konuşan Murat Boz, "Çekimler güzeldi. Hep klişe olarak derler ama 'biz çekerken çok eğlendik' demeyeceğim şimdi ama güzeldi." açıklamasını yaptı.

Oğuzhan Koç ise Murat Boz'un dizisini merakla beklediğini söylerken son dönemde çok konuşulan Squid Game dizisini de çok beğendiğini dile getirdi.





