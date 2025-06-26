Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, dün yayımladıkları açıklamayla evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. Mola ile Aksakallı'nın yaptıkları açıklamadan dakikalar önce boşandıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce boşanma sonra açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2023'te evlendi. Mola ile Aksakallı'nın mutluluğu, oğulları Can'ın doğumuyla en yüksek seviyeye ulaştı.

        Ne var ki mutlulukları uzun süreli olmadı. Bir süre önce sorun yaşamaya başlayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Mola ile Aksakallı, dün İzmir Adliyesi'nde görülen boşanma davasının bitiminden hemen sonra bir açıklama yayımladı.

        REKLAM

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın açıklaması şöyle; "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler."

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanmadan 3 gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da düğüne katılmıştı.

        NEDENİ YOĞUN İŞ TEMPOSU

        Söylentilere göre; Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni yoğun iş temposu... Mola, Aksakallı'nın iş temposuna ayak uyduramadığı için boşanma kararı aldı.

        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ezgi mola
        #Mustafa Aksakallı
        #boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel istismara uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel istismara uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!