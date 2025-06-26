Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşandı

Oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2023'te evlendi. Mola ile Aksakallı'nın mutluluğu, oğulları Can'ın doğumuyla en yüksek seviyeye ulaştı.

Ne var ki mutlulukları uzun süreli olmadı. Bir süre önce sorun yaşamaya başlayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Mola ile Aksakallı, dün İzmir Adliyesi'nde görülen boşanma davasının bitiminden hemen sonra bir açıklama yayımladı.

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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın açıklaması şöyle; "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler."

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanmadan 3 gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da düğüne katılmıştı.