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Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri ne? İşte biyografisi

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Ezgi Mola oldu. Musa Orhan hakkında yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola araştırılıyor. Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri ne? İşte biyografisi

Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri ne? İşte biyografisi

Batman'da İpek Er'e tecavüz edip intihar etmesine neden olmakla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ünlülerden destek mesajları yağan Ezgi Mola'nın hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola dizi ve sinema oyuncusudur. 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Mola, eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı.

Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

EZGİ MOLA'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon

YılYapımRolNotlar
2000Karate Can
2002Unutma BeniSeda
2003Sultan MakamıSeda
2004Sevinçli Haller
Görünmez Adam
Hızlı AdımlarSelenTV filmi
2005-2006Hırsız PolisGülay
2007Senden BaşkaHayriye
2008Kolay GelsinKezo
SınıfEsra
2008-2010Canım AilemFeride Yalçın
2010Güneydoğudan Öyküler Önce VatanAyşe
2011Bir Ömür YetmezHazal Sertel
2012Yalan DünyaŞenayKonuk oyuncu - 17.bölüm
Kötü YolLeman Aksular
2015Arkadaşım Hoşgeldin
2020Jet SosyeteİpekKonuk oyuncu - 51.bölüm[4]
2020-Masumlar ApartmanıSafiye DerenoğluBaşrol oyuncu

Sinema

YılYapımRolNotlar
2005Organize İşlerLerzan Berrak
2006Hayatımın KadınısınAhu
HokkabazHemşire
2010Ejder KapanıEnsar'ın Kız Kardeşi
VedaLatife Hanım
2011Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı HikayesiJülide
Dedemin İnsanlarıFatma
2012Pazarları Hiç SevmemAyşe
2013Celal ile CerenCeren
Sen Aydınlatırsın GeceyiDidem
SoğukBoncuk
Patron Mutlu Son İstiyorEylül Neimoğlu
2015Kocan Kadar KonuşEfsun Özçim
2016Kocan Kadar Konuş: DirilişEfsun Özçim
2017Maide'nin Altın GünüMaide/Melike
2018Lady Winsley'i Kim Öldürdü?Azra
KelebeklerSevtap
AydedeRabia
2019Organize İşler Sazan SarmalıLerzan Berrak

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