Ezgi Mola 'photoshop' yorumlarını ti'ye aldı

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gülümsetmeye devam ediyor. Mola, bu kez yaptığı paylaşımda photoshop yapanları ti'ye aldı. Ezgi Mola, o paylaşımına, "Sıfır photoshop, sıfır samimiyet" notunu düştü