Ezgi Şenler, çocukluk aşkıyla evlendi

Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile hayatını birleştirdi
Giriş: 29.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 29.08.2025 - 20:40
Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile hayatını birleştirdi ve nikâh masasına oturdu.
Bugün gerçekleştirilen düğünde, çiftin meslektaşları ve yakınları mutluluklarını paylaşmak için yanlarında yer aldı; ünlü oyuncu bu özel gününde sevdiklerinden yalnız kalmadı.
Ezgi Şenler'in düğününden kareleri ise arkadaşları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
