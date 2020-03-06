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Ezo Sunal ile Ali Sunal'ın 'Narin' videosu

Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, geçtiğimiz günlerde abisi Ali Sunal'ı ziyaret etti. Sunal, abisiyle beraber yeğeni Narin'i neşelendirmek için oyun oynadıkları anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı

Ezo Sunal, Ali Sunal, Nazlı Kurbanzade, Narin Sunal, Kemal Sunal
HABERTURK.COM

Oyuncu Ali Sunal, Nazlı Kurbanzade ile 2018'de nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz yıl Narin adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.

Birkaç gün önce abisini ziyarete gelen Ezo Sunal, yeğeni ile geçirdiği eğlenceli anları Instagram'a ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Narin için 'Sar Sar Sar' oyunumuzu yaptık. Abimin oyunu ve şarkımı öğrendiğini görünce müthiş mutlu oldum tabii... Bu günleri de mi görecektik. Annem de boş durur mu tabi hemen video çekmiş.

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