"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Ezo Sunal'ın annelik haberini Gül Sunal ve ağabey Ali Sunal duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, "Ailemize hoş geldin canım Nova, güzelim Nova" mesajını paylaşmıştı.

Anne Gül Sunal ise, "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" sözleriyle müjdeli haberi duyurmuştu.

NOVA İSMİNİN ANLAMI

Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşididir. Latince 'yeni' kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.