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Yerkabuğunda en bol bulunan elementler arasında 13. sırada yer alan ve dişleri beyazlatıcı özelliği sebebiyle diş macunlarında da kullanılan F periyodik tabloda nerede yer almaktadır? F hangi element sorusuna sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

F Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik tabloda F simgesi ile gösterilen element, flor elementidir. Fransız bilim insanı Andre Ampere, Fransızca bir kelime olan ve akış anlamına gelen “fluere” kelimesinden bu ismi türetmiş ve bu elemente bu ismi vermiştir. Elementin simgesi olan F’de bu ismin kısaltılmasıyla elde edilmiştir.

Flor Elementi Özellikleri

Hakkındaki bilimsel çalışmalar 16. yüzyılda başlamış olmasına rağmen flor elementinin keşfi, 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Tarihte ilk kez flor elementini izole etmeyi başarmış olan Fransız kimyager Henri Moissan, bu başarısıyla bu elementin kâşifi olarak tarihteki yerini almıştır.

Kokusu açısından ozona benzeyen bir ametal olan flor elementi, soluk bir görünüme sahiptir ve sarı ile kahverengi arası bir renktedir. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunan ve gaz hali oldukça toksik olan bu elementin sahip olduğu kimyasal ve fiziksel özellikler, brom ve krom elementleri ile büyük benzerlikler de göstermektedir.

Elementler arasında en reaktif element olarak tarif edilen flor, tüm maddelerle reaksiyona girebilmektedir. Bu özelliği sebebiyle tehlikeli ve kontrol edilmesi zor bir element olan flor, girdiği bu reaksiyonlarda yanıcı ve patlayıcı davranışlar da gösterebilmektedir.

Sahip olduğu bolluk oranıyla evrende 24. yerkabuğunda ise 13. sırada yer alan flor elementi, doğada serbest olarak bulunmamaktadır. Dünyanın yerkabuğunda yer alan florit, florapatit ve kriyolit minerallerinde bulunan bu elementin, ticari açıdan en önemli mineral kaynağı ise florit mineralidir.

Saf olduğu hallerde, kendine nadiren kullanım alanı bulabilen flor, bileşik halinde olduğunda özelikle sanayi alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Flor iyonları diş macunlarının üretilmesinde, hidroflorik asit ampullerin üzerine yazı yazmada, kloroflorokarbon gazlar ise klima gibi iklimlendirme sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, deodorantlar ve bebek mamaları gibi birçok ürünün imal edilmesinde flor elementinden faydalanılmaktadır.

İnsan vücudunda da yer alan flor elementi, özellikle kemik ve diş yapısı için oldukça mühim bir element olarak öne çıkmaktadır. İnsan vücudunda yeterli miktarda florun bulunması dişlerin beyaz olmasını sağlarken; flor eksikliği ise diş sararmalarına neden olmaktadır. Dişlerin çürümemesi için önemli bir mineral olan bu element, bunun yanı sıra kolesterolü dengede tutmada da önemli bir yere sahiptir.

Flor elementi her ne kadar insan sağlığı için önemli olsa da bu elementin fazla miktarlarda alınması birtakım ciddi sorunlara da yol açabilmektedir. Vücuda fazla miktarda alınan bu element, beyin fonksiyonlarında bozulma, üreme sorunları ve hormon bozuklukları gibi birçok rahatsızlığa neden olmaktadır.

F Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Günlük hayatta sık kullanılan ve birçok endüstriyel ürünün içinde yer alan flor elementi; periyodik tablonun 2. periyodunun 17. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 9 olan ve oda sıcaklığında gaz halde bulunan bu elementin erime noktası -219 derece olarak hesaplanırken; kaynama noktası ise -188 santigrat derece olarak ölçülmüştür.