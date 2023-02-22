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Ca hangi element? Ca simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tablo üzerinde CA sembolü ile gösterilen elementin ismi kalsiyumdur. Alkali toprak elementleri grubunda yer alan ve canlılık için olmazsa olmaz bir element olan kalsiyum elementi özellikleri nelerdir? Kemik ve dişlerin oluşması, kasların gerginliğinin azaltılması ve kalbin işlevini yerine getirmesine yardımcı bir Ca simgesi hangi elementin sembolüdür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ca Hangi Element? Ca Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
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Doğada ve yerkabuğunda en bol bulunan elementler arasında yer alan ve insanlar kadar hayvan ve bitkiler için de hayati bir öneme sahip olan Ca periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Ca hangi element sorusuna sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

Ca Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvelde Ca simgesi ile gösterilen element kalsiyumdur. İsmini ve sahip olduğu sembolü kireç manasına gelen ve Latince olan “calx” ve “kalsis” kelimesinden alan bu element 1808 yılında keşfedilmiştir.

Kalsiyum Elementi Özellikleri

Uzun yıllar boyu bilinen ve kullanılan bir element olan kalsiyumun, bilimsel olarak keşfedildiği tarih 1808 yılıdır. İngiliz bilim insanı Sir Humphrey Davy, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar esnasında, kalsiyum hidroksitten elektroliz yöntemiyle bu elementi izole etmeyi başarmış ve bu da tarihe kalsiyumun keşfi olarak geçmiştir.

Gümüşi beyaz bir renge sahip olan kalsiyum elementi, yumuşak ve kırılgan bir metal olarak dikkat çekmektedir. Kalsiyum, sahip olduğu bu özelliği sebebiyle de kolaylıkla şekil alabilmekte ve tel ya da levha haline getirilebilmektedir. Elektrik iletkenliği açısından da oldukça başarılı olan bu element, sahip olduğu kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle radyum ve baryum ile benzerlikler de göstermektedir.

Doğada en bol bulunan elementlerden bir tanesi olan kalsiyum, yerkabuğunda bulunan elementler arasında da beşinci sırada yer almaktadır. Yeryüzü, hava ve okyanusların %3’ünü, yerkabuğunun ise yaklaşık olarak %4’ünü oluşturan bu element, volkanik kayaçlarda da %65 varan oranlarda bulunabilmektedir.

Yüksek bir reaktiviteye sahip olması sebebiyle doğada serbest olarak bulunmayan kalsiyum, genellikle sülfat, fosfat ve karbonat bileşiklerinde bulunmaktadır. Kalsiyumun önemli ve en yaygın bileşikleri ise şu şekildedir:

Kalsiyum Asetilsalisilat: Beyaz toz şeklinde olan ve suda çözünebilen bu bileşik, özellikle tıp alanında humma hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kalsiyum Karbonat: Renksiz, kokusuz ve tatsız bir yapıda olan bu bileşik, çimento yapımında kullanılmaktadır.

Kalsiyum Klorür: Beyaz kristal şeklinde olan ve alkol ile suda eriyebilen bu bileşik; taşların, kumların ve maden cevherlerinin eritilmesinde kullanılmaktadır.

Kalsiyum Hidroksit: Hafif acı bir tada sahiptir ve özellikle çimento, amonyak ve dezenfektan üretiminde kullanılmaktadır.

Kalsiyum Oksit: Sönmemiş kireç olarak da bilinen bu bileşik, tahriş edici bir özelliğe sahiptir ve cam üretiminde kullanılmaktadır.

Kalsiyum elementinin kullanım alanlarına baktığımızda ise karşımıza tıp, gıda ve kimya sektörü çıkmaktadır. Çok sayıda alaşımların üretilmesinde kullanılan kalsiyumun, en yaygın kullanımı ise çeliklerin üretimidir. Buna ek olarak gübre imalatı, fotoğrafçılık, boya, kâğıt ve çimento gibi birçok sektör ve üründe kalsiyum elementine rastlanmaktadır.

Kalsiyum elementi sağlık açısından da hayati öneme sahip bir mineral olarak dikkat çekmektedir. Yetişkin bir insanın günlük 1 gramına ihtiyaç duyduğu kalsiyum; iskelet sistemi ve dişlerin güçlenmesinde, kanın pıhtılaşmasında büyük bir öneme sahiptir.

Ca Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

1808 yılında keşfedilen ve Ca sembolü ile gösterilen kalsiyum elementi, periyodik tablonun 4. periyodunun 2. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 20 olan ve oda sıcaklığında katı halde bulunan kalsiyumun erime noktası 842, kaynama noktası ise 1484 derece olarak hesaplanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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