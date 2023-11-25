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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 Abu Dabi Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in - Motor Sporları Haberleri

        F1 Abu Dabi Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in

        Formula 1'de sezonun son pole pozisyonunu Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:35
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        F1'de pole pozisyonu Verstappen'in
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.23.445'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

        Verstappen'in 0.139 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliği, pisti 0.337 saniye daha yavaş turlayan McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri üçüncülüğü elde etti.

        Hollandalı pilot Verstappen'in üstü üste üçüncü şampiyonluğunu elde ettiği sezonun son yarışı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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