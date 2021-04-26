Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir." dedi. Fabrikalar kapanacak mı? Tam kapanmada fabrikalar çalışacak mı?

FABRİKALAR KAPANACAK MI? TAM KAPANMADA FABRİKALAR ÇALIŞACAK MI?

Tam kapanma sürecinde üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi istisna alanlar hariç tüm iş yerleri kapatılacak. Yani fabrikalar kapanmayacak. Konu ile ilgili detaylı bilgilerin İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yer alması bekleniyor.

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