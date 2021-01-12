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HaberlerTeknolojiUygulamaFacebook, Instagram, WhatsApp... En çok hangisi verilerimizi topluyor? Haberler
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Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta dikkat çeken detay!

Son günlerde ‘Silsek mi? Silmesek mi?’ Tartışmaların odağındaki WhatsApp, kullanıcı verilerini toplanıp, işlenmesi konusunda ilginç bir detay ile de dikkat çekti. Facebook ve Instagram verilerimizi toplama konusunda listenin ilk iki sırasına adını yazdırırken, yine Facebook grup şirketi olan WhatsApp listenin sonlarında yer aldı.

Facebook, Instagram, WhatsApp... En çok hangisi verilerimizi topluyor? Haberler
Verilerimizi en çok hangisi topluyor?
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WhatsApp’ın 8 Şubat’a kadar kabul edilmesini için şart koştuğu yeni gizlilik ilkeleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının kullanıcılardan hangi verileri topladığı tartışmalarını da tekrar alevlendirdi.

Dijital gizlilik ve güvenlik çözümleri kuruluşu Clario, yaptığı araştırmayla kullanıcılar hakkında en çok bilgiye sahip olan şirketleri sıraladı.

Araştırmaya göre kullanıcılar hakkında en çok veri toplayan uygulama açık ara Facebook, ikinci sırada ise yine bir Facebook şirketi olan Instagram var.

LİSTENİN ZİRVESİNİ KAPATTI!

Facebook, araştırmaya konu olan kişisel verilerin yüzde 70.5’i toplarken, Instagram’da bu oran yüzde 59. Tinder’da yüzde 55 olan oran, Spotify’da yüzde 35, Netflix’te yüzde 26, Twitter’da ise yüzde 20. Clario’nun araştırmasında dikkat çeken bir diğer sonuç ise

Facebook ve bünyesi altında faaliyet gösteren Instagram, kullanıcı bilgilerini en çok toplayan uygulamaların başında gelirken, bir diğer Facebook şirketi olan WhatsApp bu alanda en az bilgi toplayan uygulama olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre WhatsApp’ın sözkonusu kullanıcı bilgilerini toplayıp, işleme oranı yüzde 11 seviyelerinde.

İşte dikkat çekici o araştırmadan derlediğimiz infografik...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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