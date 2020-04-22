Reuters

WhatsApp uygulamasını Hindistan'daki küçük marketlere dijital ödeme hizmeti sunacak şekilde geliştirmek isteyen Facebook Reliance Industries'in dijital biriminin yüzde 10'u için 5.7 milyar dolar yatırım yapacak.

Anlaşma, Reliance'ın Jio Infocomm telekomun biriken borcunu azaltmasına ve yeni sanal marketi JioMart'ı güçlendirmesine

yardımcı olacak.

Hindistan'ın sanal marketi kârlı ancak rekabetçi. Amazon.com'un Pantry, Alibaba tarafından desteklenen Walmart Flipkart ve BigBasket ile pazar payı konusunda mücadele ediyor.

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