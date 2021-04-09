Facebook'un Clubhouse rakip uygulaması

Teknolojinin dünyasının gündemi uzun bir süredir yeni sosyal medya uygulamaları. Facebook'un Clubhouse'a ve Instagram Live'a benzerlikleri ile dikkat çeken yeni uygulaması Hotline halka açık denendi ancak uygulamanın resmi tanıtımıyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. İşte Hotline uygulaması ile ilgili göze çarpan özellikler...

FACEBOOK'TAN CLUBHOUSE'A RAKİP UYGULAMA: HOTLİNE

Yeni yılın ilk haftalarında hızla popüler olan sosyal medya uygulaması Clubhouse'a bir rakip de Facebook'tan geldi. Görüntü ve video paylaşımı yapılamayan sadece sesli odalarda herhangi bir konuda konuşma yapılabilen Clubhouse'a rakip uygulamalar için daha önce Twitter ve LinkedIn de harekete geçtiği biliniyor. Clubhouse bir rakip de Facebook'un Hotline'ı oldu.

Tıpkı Clubhouse gibi sohbet odaları üzerinden şekillenen Hotline'ın en büyük farkı temelde bir soru-cevap formatı üzerinden şekilleniyor olması. Facebook'un Ar-Ge grubu olarak bilinen NPE Team'ın geliştirdiği Hotline isimli uygulama, Nick Huber tarafından açılan yayınla herkese açık bir şekilde test edilmeye başladı.

Henüz web tabanlı olan Hotline uygulamasının bir mobil uygulaması henüz yok. Halka açık test kullanımının birliklte Hotline'a dair dikkat çeken bir diğer özellik de Clubhouse 'un aksine Hotline'de görüntü paylaşılabiliyor olması. Clubhouse'da sohbet odalarına katılan kullanıcılar sadece sesiyle ve anlattıklarıyla görülebiliyorken Hotline'da özellikle kullanıcılar video yayınıyla da sohbete dahil olabiliyor.

Hotline'ı diğer uygulamalardan ayıran diğer özellik de konuşmaların kaydedilebiliyor olması. Clubhouse'da yayın bittikten sonra hiçbir kopyası bulunamayan konuşmalar Hotline'da otomatik kaydedilebilecek. Kullanıcıların Twitter hesaplarıyla da üye olabildikleri fark edilen Hotline'ın resmi tanıtımı için bir tarih henüz verilmedi.