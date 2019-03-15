Dünyanın en büyük sosyal ağ Facebook’un tepe yöneticileri baştan aşağı değişti. Facebook ve WhatsApp uygulamalarının başındaki isimler şirketten ayrıldı. Yerlerine yeni isimler geldi. Şirketteki bu radikal değişimler, bizzat Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu.
Zuckerberg, geçen hafta açıkladığı ve sosyal ağı gizlilik odaklı bir platform haline dönüştürme planıyla ilgili olarak, şirket çalışanlarına bir mektup gönderdi. Mektupta, Facebook'ta ürün yönetimi ve denetiminden sorumlu başkan yardımcısı olan Chris Cox ile WhatsApp’ın başındaki isim olan Chris Daniels’ın şirketten ayrıldığını duyuruldu.
Chris Cox’un yerine Fidji Simo gelirken, WhatsApp’ın başkan yardımcısı ise Will Cathcart oldu. Şirketten ayrılan Chris Cox, 2005 yılından bu yana; Chris Daniels ise 2011 yılından bu yana Facebook bünyesinde çalışıyordu.
COX VE DANIELS ŞİRKETTEN AYRILDI
Mark Zuckerberg, yapılan bu değişiklikleri, “Geçtiğimiz hafta paylaştığım gizlilik odaklı sosyal platform oluşturmak için şirketimizi örgütlerken bazı önemli güncellemeleri paylaşmak istiyorum. Bu yeni bir bölümün başlangıcını temsil ediyor” diyerek duyurdu.
Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer verdi:
“Bu değişiminin bir parçası olarak, Chris Cox'un şirketten ayrılmaya karar verdiği haberini paylaştığım için üzgünüm. Chris ve ben on yılı aşkın bir süredir ürünlerimizi inşa etmek için birlikte çalıştık ve hizmetlerimizi kullanan insanlar ve yaptıkları her şeye getirdiği canlandırıcı ruh için her zamanki derin empatisini takdir edeceğim. Facebook'ta pek çok merkezi rol oynadı. Ancak bir sonraki yeni dönemimize girerken, Chris bu takımların liderliğinden geri adım atmanın zamanı geldiğine karar verdi. Aynı zamanda, bu yeni döneme girerken, Chris Daniels da şirketten ayrılma kararı aldı."
İŞTE YENİ YÖNETİM
Yapılan değişikliklerin, mahremiyet ve gizlilik odaklı sosyal ağ inşa etme çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Mark Zuckerberg, sosyal ağın yeni üst yönetim yapılanmasını ise şu sözlerle duyurdu:
“Will Cathcart, WhatsApp'ın yeni başkanı olacak. Ayrıca Fidji Simo'nun Facebook uygulamasının yeni başkanı olacağı için de heyecanlıyım. Facebook’ta Fidji Simo, Instagram’da Adam Mosseri, Messenger’da Stan Chudnovsky, WhatsApp’ta ise Will Cathcart, lider olacak; doğrudan bana rapor verecekler.”
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