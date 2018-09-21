2 | 8

Hollandalı teknik adam, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkan Skrtel, Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Frey'e şans verdi. Tüm hatlarda yapılan değişiklikler faciayı getirdi.