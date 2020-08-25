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Fadik Sevin Atasoy'un yazarı, oyuncusu ve yönetmeni olduğu, 'MUSE 90401 Bir Esin Perisi' ABD'deki Boulder Fringe Festivali'nde ödüle layık görüldü. İlk yönetmenliğinde ödül kazanan ünlü oyuncu için festival başkanı David Ortalano, kadın yönetmenlere dünyada çok ihtiyaç olduğunun altını çizerek Fadik Sevin Atasoy'un drama filminin kendi içinde özgün bir tür olarak yaratıldığını ve festival izleyicisi tarafından en beğenilen yapım olduğunu açıkladı.

Fadik Sevin Atasoy ise konuşmasında yapımcısı Emre Oskay'a ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti. Festival komitesine ve kendisini izleyen sanat severlere de teşekkürlerini ileten sanatçı, ödülünü tüm kadın hikâye anlatıcılarına adadığını söyledi.

ABD merkezli Red Case Entertainment yapımı ile Türkiye'den Desibel Film'in yapımcılığında Emre Oskay'ın yapımcısı olduğu drama sinemasının görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği proje, Ankara Cer Modern Müzesi'nde çekilmesi sebebiyle de jürinin övgüsünü kazandı.

ABD'de ikinci kez ödüllendirilen Fadik Sevin Atasoy, 2011'de New York Üniversitesi'nin Tisch-First Run Film Festivali'nde de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü de kazanmıştı.