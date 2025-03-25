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        Haberler Gündem Politika Fahrettin Altun: Milletin sabrıyla oynamayın | Son dakika haberleri

        Fahrettin Altun: Milletin sabrıyla oynamayın

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:33
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        Fahrettin Altun: Milletin sabrıyla oynamayın
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi X hesabından "İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk Milletinin kutsallarına, Türk Milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!" paylaşımında bulundu

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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