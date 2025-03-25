AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır." ifadelerini kullandı.

Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum.



Bu hadsiz ve edepsiz dil; milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır.



Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 24, 2025

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar, toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İstanbul’daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarfedenleri lanetliyoruz.

Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır.



Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında… — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 24, 2025

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: BU VANDALLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesine yapılan hakaretleri lanetlediğini belirterek, "Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar, hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve merhume annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetlediğini aktardı. "Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar, hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır." ifadelerini kullanan Tunç, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının temel bir hak olduğunu ancak devam eden adli soruşturmaları hedef alarak sokakları terörize etmenin, kamu düzenini bozmaya dönük şiddet eylemlerinde bulunmanın suç teşkil ettiğini vurguladı. Bakan Tunç, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı, günlerdir yalan ve iftiralar üretmekte, devam eden soruşturmalar üzerinden bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hayasızca saldırmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum.



Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 24, 2025 "HAKİMLER VE SAVCILARI HİÇ KİMSE BASKI VE TEHDİTLE KORKUTAMAZ" İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlere yönelik çirkin eylemlerin sorumlusunun da bu saldırgan ve provokatif dil olduğunu aktaran Tunç, şöyle devam etti: "Ana muhalefet partisi genel başkanı, kullandığı bu zehirli dilden bir an önce vazgeçmelidir. Hukuk devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa, bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez." Yargı mensuplarının sokak çağrılarından, yalan ve çarpıtmalardan etkilenmediğini, kararını dosyaya bakarak verdiğini kaydeden Tunç, "Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır. Suç teşkil eden eylemlerin hesabının, millet adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." açıklamasını yaptı. DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: KİRLİ BİR ZİHNİN ÜRÜNÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür." ifadelerini kullandı. Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür.



Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin… — Hakan Fidan (@HakanFidan) March 24, 2025 Söz konusu hareketlere tepki gösteren Fidan, "Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu. KABİNE ÜYELERİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla 'barışçıl gösteri' değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız. Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli ailesine ve merhume validesine yönelik yapılan seviyesiz ve hadsiz saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu ahlaksızlık yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, milletimizin ortak değerlerine, aile kavramına ve vicdanına yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Bu çirkin dili meşrulaştırmaya çalışanlar, gençleri öne sürüp perde arkasından provokasyon yürütenler hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetledi. Manevi değerlere ve insani duruşa asla yakışmayan bu seviyesizliklerin karşılıksız kalmayacağını belirten Bolat, bu provokasyonu yapanların ve teşvik edenlerin, milletin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap vereceğini aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısıyla istedikleri ortamı bulan provokatörlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi ve ailesine yönelik yaptıkları hakaretleri lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir." Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise sokakları ve meydanları kuşatmaya, aziz milletin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışanların, zehir saçan dilleri ile hadlerini aştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik aşağılık hakaretlerin sahipleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, bu alçaklığın bedelini hukuk önünde ve millet vicdanında mutlaka ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.