Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 zanlı yakalandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 zanlı yakalandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 06:59 Güncelleme: 25.03.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki

        AA'nın haberine göre; Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Özgür Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum
        Özgür Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Saraçhane
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi