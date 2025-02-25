Fahriye Evcen’in, lüks aracı sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 5 milyon TL değerindeki lüks 4x4 arazi tipi kamyonunun önünde verdiği pozla dikkat çekti
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 29 Haziran 2017'de hayatlarını birleştirdi. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
Fahriye Evcen, 5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen 4×4 arazi tipi kamyonuyla verdiği pozları, sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak oyuncunun bu kareleri kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Lüks aracı, bazı kullanıcılar tarafından çöp kamyonuna benzetildi.
Öte yandan, İstanbul'da karın etkisini gösterdiği günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, "İstanbul’da kar" temalı çekirdek aile pozları paylaşmıştı.
Ancak çiftin bu paylaşımı, yağan kar miktarına göre abartılı bulunmuş, hatta sosyal medyada, "Dolaptan kayak takımlarını çıkardılar galiba" yorumlarına neden olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram