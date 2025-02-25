Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fahriye Evcen’in, lüks aracı sosyal medyada gündem oldu - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen’in, lüks aracı sosyal medyada gündem oldu

        Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 5 milyon TL değerindeki lüks 4x4 arazi tipi kamyonunun önünde verdiği pozla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 20:41 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çöp kamyonu mu o?"
        ABONE OL

        Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 29 Haziran 2017'de hayatlarını birleştirdi. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

        Fahriye Evcen, 5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen 4×4 arazi tipi kamyonuyla verdiği pozları, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ancak oyuncunun bu kareleri kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Lüks aracı, bazı kullanıcılar tarafından çöp kamyonuna benzetildi.

        REKLAM

        Öte yandan, İstanbul'da karın etkisini gösterdiği günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, "İstanbul’da kar" temalı çekirdek aile pozları paylaşmıştı.

        Ancak çiftin bu paylaşımı, yağan kar miktarına göre abartılı bulunmuş, hatta sosyal medyada, "Dolaptan kayak takımlarını çıkardılar galiba" yorumlarına neden olmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahriye Evcen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Suriye Ulusal Diyalog Konferansı sonuç bildirgesi
        Suriye Ulusal Diyalog Konferansı sonuç bildirgesi
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!