Fahriye Evcen’in, lüks aracı sosyal medyada gündem oldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 29 Haziran 2017'de hayatlarını birleştirdi. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Fahriye Evcen, 5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen 4×4 arazi tipi kamyonuyla verdiği pozları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ancak oyuncunun bu kareleri kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Lüks aracı, bazı kullanıcılar tarafından çöp kamyonuna benzetildi. REKLAM

Öte yandan, İstanbul'da karın etkisini gösterdiği günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, "İstanbul’da kar" temalı çekirdek aile pozları paylaşmıştı.