AK Parti seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla 150 bin TL faizsiz evlililik kredisi destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni evlenen çiftlerin 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasının ardından "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı ve evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu hakkında merak edilen detaylar...