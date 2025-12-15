Faizsiz kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?
Aralık ayında faizsiz kredi veren bankalar listesi araştırılıyor. Bazı bankalar 90.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunarken, bu avantajlı fırsatlar özellikle nakit ihtiyacı olanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bazı bankalarda ise taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?
Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar yüzde 0 faizsiz kredi veren bankaları araştırıyor. Birçok banka, müşterilerine özel sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleriyle 90 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. İşte, faizsiz kredi veren bankalar
GARANTİ
Garanti BBVA toplam 75 bin TL'lik yüzde sıfır faizli kredi veriyor. Kampanya 1-31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir.
İŞ BANKASI
İş Bankası yüzde 0 faiz oranıyla 55 bin TL
3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
DENİZBANK
Denizbank yüzde 0 faizsiz 90 bin TL kredi veriyor. Kampanya yıl sonu bitiyor.
AKBANK
Akbank yüzde 0.99 faiz oranıyla 100 bin TL kredi veriyor. 1 Aralık 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma* sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.
TEB
TEB toplam 150 bin TL'lik kredi imkanı veriyor. Faiz oranı ise %0-%2,99 olarak belirtildi.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank 75 bin TL tutarında 0 faizli kredi veriyor. Kampanya 15- 18 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
ENPARA
Enpara 75 bin TL tutarında yüzde 0 faizli kredi veriyor. Vade 6 aya kadar dayanıyor. Kampanya ise yine 1-31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir.