Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?

        Aralık ayında faizsiz kredi veren bankalar listesi araştırılıyor. Bazı bankalar 90.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunarken, bu avantajlı fırsatlar özellikle nakit ihtiyacı olanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bazı bankalarda ise taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 11:59 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar yüzde 0 faizsiz kredi veren bankaları araştırıyor. Birçok banka, müşterilerine özel sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleriyle 90 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. İşte, faizsiz kredi veren bankalar

        2

        GARANTİ

        Garanti BBVA toplam 75 bin TL'lik yüzde sıfır faizli kredi veriyor. Kampanya 1-31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir.

        3

        İŞ BANKASI

        İş Bankası yüzde 0 faiz oranıyla 55 bin TL

        3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

        1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

        4

        DENİZBANK

        Denizbank yüzde 0 faizsiz 90 bin TL kredi veriyor. Kampanya yıl sonu bitiyor.

        5

        AKBANK

        Akbank yüzde 0.99 faiz oranıyla 100 bin TL kredi veriyor. 1 Aralık 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma* sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.

        6

        TEB

        TEB toplam 150 bin TL'lik kredi imkanı veriyor. Faiz oranı ise %0-%2,99 olarak belirtildi.

        7

        QNB FİNANSBANK

        QNB Finansbank 75 bin TL tutarında 0 faizli kredi veriyor. Kampanya 15- 18 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

        ENPARA

        Enpara 75 bin TL tutarında yüzde 0 faizli kredi veriyor. Vade 6 aya kadar dayanıyor. Kampanya ise yine 1-31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?