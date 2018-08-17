Fakel - Khimki sahaya çıkıyor

Fakel ve Khimki, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 3 puanlı Fakel 17. sırada bulunuyor, Khimki 9 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Khimki, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Fakel kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Khimki kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fakel son haftadaki Gazovik Orenburg müsabasında 5-0 yenildi.

Khimki ise Tom Tomsk maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fakel, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Khimki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Khimki, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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