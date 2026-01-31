Habertürk
        Fal bakmak günah mı?

        Fal bakmak günah mı? Diyanet’e göre fal bakmak caiz mi?

        Günlük hayatta kimi zaman eğlence, kimi zaman merak, kimi zaman da geleceğe dair kaygılar nedeniyle başvurulan fal, dinî açıdan en çok tartışılan konuların başında geliyor. Kahve falı, tarot, el falı, burçlar ve benzeri uygulamalar, "Fal bakmak günah mı?", "Sadece eğlence amaçlı fal baktırmak caiz mi?" gibi soruları beraberinde getiriyor. Bu konuda en açık ve bağlayıcı değerlendirmeler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî açıklamalarda yer alıyor. Bu yazımızda Fal bakmak günah mı? Diyanet'e göre fal bakmak caiz mi? Sorularına detaylı yanıtlar bulacaksınız.

        
        
        Giriş: 31.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:26
        Fal neden dinen sakıncalı görülür? İslam’da inanç esaslarının temelinde tevhid anlayışı yer alır. Gayb bilgisi de bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Kur’an-ı Kerim’de gaybı Allah’tan başkasının bilemeyeceği açıkça ifade edilir. Fal bakmak ise, kişinin geleceği, kaderi veya başına gelecek olaylar hakkında bilgi verdiğini iddia eder. Diyanet’e göre bu iddia, İslam’ın temel inanç ilkeleriyle bağdaşmaz ve bu yönüyle fal bakmak günah kabul edilir.

        Fal bakmak ile fal baktırmak arasında fark var mı? Diyanet’e göre fal bakmak ile fal baktırmak arasında hüküm açısından fark yoktur. Fal bakan kişi de fal baktıran kişi de aynı şekilde dinen sakıncalı bir davranışta bulunmuş sayılır. Çünkü her iki taraf da falın verdiği bilgilerin doğru olabileceğini kabul etmiş olur. Bu da gayb bilgisine inanmak anlamına gelir.

        “Sadece eğlence amaçlı” fal bakmak caiz mi? Falın en sık savunulan yönlerinden biri, bunun “sadece eğlence” amacıyla yapıldığı iddiasıdır. Ancak Diyanet’e göre falın eğlence amacıyla yapılması, hükmü değiştirmez. Çünkü fal bakılan ortamda dahi geleceğe dair yorumlar yapılmakta ve bu yorumların bilinçaltında ciddiye alınması mümkündür. Diyanet, falın şaka veya eğlence adı altında dahi olsa dinen caiz olmadığını vurgular.

        Kahve falı, tarot, burç ve benzeri uygulamalar Diyanet, sadece kahve falını değil; tarot kartları, el falı, yıldızname, burç yorumları ve benzeri uygulamaların tamamını aynı çerçevede değerlendirir. Bu uygulamaların tamamı, geleceğe dair bilgi verme iddiası taşıdığı için gayb bilgisi kapsamında kabul edilir ve dinen uygun görülmez. Özellikle burç yorumlarının, kişilerin hayatını yönlendirecek şekilde ciddiye alınması, inanç açısından daha büyük sakıncalar doğurur.

        Falın psikolojik ve toplumsal etkileri Diyanet açıklamalarında, falın sadece dinî değil, psikolojik açıdan da olumsuz etkilerine dikkat çekilmektedir. Fal yorumları, kişileri boş ümitlere sürükleyebilir, korku ve kaygı oluşturabilir ya da yanlış yönlendirmelere sebep olabilir. İnsanların hayatlarını fal yorumlarına göre şekillendirmesi, irade ve sorumluluk bilincini zayıflatır. Bu yönüyle fal, İslam’ın akıl ve iradeye verdiği önemle de çelişmektedir.

        Fal bakmak şirk midir? Diyanet’e göre her fal bakma eylemi doğrudan “şirk” olarak nitelendirilmez. Ancak fal yoluyla gayb bilgisine ulaşıldığına inanmak, kişiyi tehlikeli bir inanç alanına sürükler. Falın doğru olduğuna inanmak ve buna göre hayatını yönlendirmek, inanç açısından ciddi bir sapma olarak değerlendirilir. Bu nedenle fal, kişiyi şirke götüren davranışlar arasında sayılabilecek bir risk taşır.

        Fal bakmanın tövbesi olur mu? Diyanet’e göre fal bakmak veya baktırmak günah olmakla birlikte, tövbesi olan bir davranıştır. Kişi bu davranışından pişmanlık duyup tövbe ederse, Allah’ın affediciliğine sığınabilir. Önemli olan, bu tür uygulamalardan tamamen uzak durmak ve geleceğe dair beklentileri Allah’a tevekkül ederek şekillendirmektir.

        Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre fal bakmak ve fal baktırmak dinen caiz değildir ve günahtır. Fal, gayb bilgisi iddiası taşıdığı için İslam inancıyla bağdaşmaz. Eğlence, merak veya alışkanlık gerekçeleri, bu hükmü değiştirmez. Müslümanların fal ve benzeri uygulamalardan uzak durması, inançlarını korumaları açısından büyük önem taşır.

        Sonuç olarak, Diyanet’e göre fal bakmak da fal baktırmak da dinen caiz değildir ve günah kabul edilir. Geleceğe dair beklentiler, fal gibi batıl inançlara değil; akla, emeğe ve Allah’a tevekküle dayandırılmalıdır. Bu yaklaşım, hem dinî hem de ahlaki açıdan sağlıklı bir duruş olarak kabul edilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
