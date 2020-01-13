Barcelona, sağ diz dış menisküsünden ameliyat olan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Luis Suarez'in yerine arayışlara başladı! İspanya'da yayın yapan Sport, Barcelona'yla ilgili bir haber yaptı ve "Suarez yerine alınabilecek forvetler" başlığını kullandı.

Devre arası transfer döneminde bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Barcelona'nın, PSG'den Edinson Cavani, Chelsea'de top koşturan Olivier Giroud ve bonservisi Galatasaray'da olan Radamel Falcao'yu transfer için düşüneceği belirtildi.

Haberin detaylarında Cavani'nin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve sözleşmeyi yenilemeyeceğine yer verildi. Giroud'un da Chelsea'de oynayamadığı ve ayrılmak istediği yazıldı.

LA LIGA GEÇMİŞİ ETKEN

Falcao'ya ayrı parantez açılan haberde Kolombiyalı golcünün daha önce Atletico Madrid'de top koşturmasına vurgu yapıldı ve La Liga tecrübesine sahip olduğu ve sezon sonuna kadar Barcelona'ya yardımcı olabileceği belirtildi. Katalan ekibinin transfer yapmaması durumunda ise Ansu Fati ve Carles Perez'e daha çok süre vereceği kaydedildi.